Concorso secondaria PNRR1 nuove graduatorie per assunzioni da settembre 2025

Il concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria segna un passo importante verso le assunzioni di docenti previsto per settembre 2025. Alcuni Uffici Scolastici hanno già pubblicato le prime graduatorie, integrate con quelle residue dell'anno precedente, creando così un'opportunità decisiva per la ristrutturazione del personale scolastico. Scopri di più nel nostro articolo.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le prime graduatorie costituite dopo il 10 dicembre 2024, utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425.L'articolo ConcorsosecondariaPNRR1, nuovegraduatorie per assunzioni da settembre2025 . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

