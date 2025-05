Concorso Scuola Secondaria PNRR 2 prova pratica | valutazione e modalità di svolgimento In aggiornamento

Il Concorso per la scuola secondaria, ai sensi del DDG n. 3059/2024, introduce una prova pratica per alcune classi di concorso, affiancata da una prova orale. Per superare questa fase, i candidati devono conseguire una media di almeno 70/100 tra le due prove. Restiamo aggiornati sulle modalità di svolgimento e valutazione.

Il ConcorsoScuolaSecondaria disciplinato dal DDG n. 30592024 prevede, per alcune classi di Concorso, una suddivisione della prova orale in due parti: la prova orale vera e propria e la provapratica. Per superare questa fase è necessario ottenere una media di almeno 70100 tra le due prove. provapraticaConcorsoScuolaSecondariaPNRR . ConcorsoScuolaSecondariaPNRR 2, provapratica: valutazione e modalità di svolgimento In aggiornamentoScuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ... 🔗tecnicadellascuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, tantissime nuove convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l’Europa - I concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, banditi sia per infanzia primaria che scuola secondaria primo e secondo grado, posto comune e sostegno ... 🔗orizzontescuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

F1 2020: scarica la prova gratuita

F1 2020 DISPONIBILE LA FEATURE TRIAL. Scarica la prova gratuita su Xbox One e PlayStation 4A partire da oggi, i giocatori su Xbox One e PlayStation 4 possono scaricare la feature trial di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2020.