Concorso pubblico Senato della Repubblica | posti disponibili e modalità di selezione

Il Senato della Repubblica ha aperto un concorso pubblico per l'assunzione di 15 Consiglieri parlamentari, suddivisi nei settori giuridico ed economico. Le domande potranno essere inviate dal 6 maggio 2025 fino alle 18:00 del 6 giugno 2025. Scopri le modalità di selezione e i requisiti per partecipare a questa importante opportunità.

Il Senato della Repubblica ha indetto un Concorso pubblico per l'assunzione di 15 Consiglieri parlamentari, suddivisi in due indirizzi: giuridico ed economico. Le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 6 maggio 2025 fino alle ore 18:00 del 6 giugno 2025.

