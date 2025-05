Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento

Il concorso PNRR2 per la scuola secondaria, introdotto con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, si avvicina alla fase cruciale. Le convocazioni per le prove orali e pratiche sono ora ufficialmente in corso e avranno inizio a maggio, dopo l'aggiornamento dei punteggi, assicurando così una selezione accurata dei candidati.

Il Concorso per la scuolasecondariaPNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di Concorso e nelle regioni . ConcorsoPNRR 2 scuolasecondaria: nuoveconvocazioniproveorali e pratiche In Aggiornamentoscuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ... 🔗tecnicadellascuola.it

Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2 - Com’è noto, di recente, si sono svolte le prove scritte del Concorso Scuola PNRR 2 sia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e sia per la scuola infanzia e primaria. Tuttavia, per esser ... 🔗tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR 2: la PROVA ORALE. Convocazione, estrazione traccia, lezione simulata + domanda disciplinare - Per la scuola secondaria, per posto comune ... che coloro i quali risulteranno idonei per il concorso PNRR 2 non avranno diritto, salvo rinunce, all’immissione in ruolo. Ai sensi dell’art. 🔗orizzontescuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola, Concorso docenti 2024: le date e le modalità delle prove

A marzo 2024 si svolgeranno le prove scritte per il concorso ordinario destinato all'assunzione di docenti nelle scuole italiane.