Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A S 2025 26 In aggiornamento

Il Concorso Pnrr 1 per la scuola secondaria, disciplinato dal DDG n. 2575/2023, ha recentemente reso disponibili le graduatorie di merito. Pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dal 10 dicembre 2024, queste liste saranno determinanti per le assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 2025/26, in attesa di eventuali aggiornamenti.

Ecco le graduatorie di merito relative al ConcorsoPnrr 1 (DDG n. 25752023) per la scuola Secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 202526, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito ConcorsoPnrr 1 Secondaria: criteri . ConcorsoPnrr 1 Secondaria: le GM utili ai finidelleassunzioni per l’A.S. 202526 In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

