Concorso per il ’Miglior barista’ Il campione è Franco Gallamini Batte tutti a sorpresa sul finale

È arrivato a sorpresa, ieri mattina verso le 11.30, a mezz’ora dalla chiusura del Concorso per il ’Migliorbarista’ del nostro giornale. Sorriso sornione e una sporta di tela rigonfia di tagliandi. Quest’anno ha lavorato nelle retrovie: in questi tre mesi di pubblicazione dei coupon non ne erano quasi mai arrivati col suo nome, dopo due anni da campione. E invece FrancoGallamini all’ultimo ha sbaragliato la concorrenza: è di nuovo lui il ’Migliorbarista’ della provincia, al timone del bar Rita, in via Ravegnana 357. Si conferma così il campione indiscusso: sue tre edizioni su tre del Concorso. Ha collezionato 4.503 tagliandi. Solo nella mattinata di ieri del resto sono stati consegnati in redazione 7.166 tagliandi, più della metà di quelli arrivati negli ultimi mesi: poche ore che sono bastate a cambiare la classifica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it