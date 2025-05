Concorso DSGA ecco le convocazioni per l’orale AGGIORNATO

Il concorso per DSGA entra nella fase decisiva: dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati idonei per 1.435 posti si preparano a affrontare l’orale. Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato le convocazioni e le lettere estratte, segnando l'inizio di una nuova importante tappa nel processo selettivo.

Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere la prova orale. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le lettere estratte per l'avvio delle prove e le convocazioni.L'articolo ConcorsoDSGA, ecco le convocazioni per l’oraleAGGIORNATO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

