Concorso DSGA 2025 prova scritta suppletiva il 29 maggio | calendario e sedi In Aggiornamento

Concorso DSGA 2025 prova scritta suppletiva il 29 maggio | calendario e sedi

Il 7 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il calendario della prova scritta suppletiva per il concorso DSGA. Questo importante esame, destinato a selezionare funzionari altamente qualificati, si svolgerà il 29 maggio 2025, con dettagli su sedi e modalità di svolgimento ancora in fase di aggiornamento.

Con un avviso ufficiale del 7 maggio2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato il calendario della provascrittasuppletiva per il ConcorsoDSGA, finalizzato all’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. L’esame si terrà il 29 maggio2025 in una sessione unica, con operazioni di identificazione dalle ore 13:30 e svolgimento . ConcorsoDSGA2025, provascrittasuppletiva il 29 maggio: calendario e sedi In Aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

