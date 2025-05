Concorso docenti secondaria PNRR2 maggio e giugno pieno di prove orali e pratiche Le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso per docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n.3059/2024, entra nel vivo con prove orali e pratiche in programma a maggio e giugno. Dopo l'approvazione ministeriale, le convocazioni sono in aggiornamento, portando finalmente a una svolta attesa da molti candidati. Preparati a un'importante opportunità per la tua carriera educativa!

Finalmente sbloccato il Concorso scuola secondariaPNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di Concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale.L'articolo ConcorsodocentisecondariaPNRR2, maggio e giugnopieno di proveorali e pratiche. Le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Concorso docenti secondaria PNRR2, tantissime nuove convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l’Europa - I concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, banditi sia per infanzia primaria che scuola secondaria primo e secondo grado, posto comune e sostegno ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ... 🔗tecnicadellascuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

EL OTRO TOM in concorso a Venezia 78 (Prima Mondiale: 8 settembre ore 19:30, Sala Volpi)

Nell'ambito della 78esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia sarà presentato in anteprima alla stampa italiana e internazionale EL OTRO TOM, un film diretto dalla coppia di registi messicani Rodrigo Plá e Laura Santullo.