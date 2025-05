Concorso ARPA Sicilia 2025 | opportunità di lavoro per 8 figure tecniche nel settore ambientale

È stato indetto il Concorso ARPA Sicilia 2025, un'opportunità unica per entrare nel settore ambientale. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente seleziona 8 figure tecniche specializzate con contratto a tempo pieno e determinato, offrendo un'importante chance di lavoro per professionisti del campo. Non perdere l'occasione di far parte di un progetto fondamentale per la sostenibilità!

È stato indetto il ConcorsoARPASicilia2025 da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, finalizzato all’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, di 8 figuretecniche specializzate. Questa iniziativa rappresenta una rilevante occasione di impiego per professionisti desiderosi di mettere le proprie competenze al servizio della salvaguardia ambientale sul territorio regionale. Il . ConcorsoARPASicilia2025: opportunità di lavoro per 8 figuretecniche nel settoreambientale Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Nuove assunzioni all'Arpa Sicilia, anche col diploma: figure, requisiti e come candidarsi - L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha pubblicato 4 nuovi bandi di concorso per la selezione di 9 figure professionali.

Nuovo concorso ARPA SICILIA: Finalmente il bando per assunzioni di assistenti e collaboratori | Come candidarsi - Opportunità di lavoro in Sicilia con il nuovo concorso ARPA, pubblicato il bando per le assunzioni di assistenti e collaboratori.

Concorso all'ARPA: Bando per assunzioni collaboratori amministrativi | Come candidarsi - L'ARPA assume collaboratori amministrativi a tempo pieno e indeterminato: ecco il bando di concorso e le assunzioni.

