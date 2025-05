Conclave | tensione votazioni e l’emergere di Robert Francis Prevost tra Parolin ed Erdo

Nella prima serata del Conclave, le tensioni si sono intensificate durante le votazioni, con l'emergere di Robert Francis Prevost tra i favoriti, Parolin ed Erdo. Testimoni diretti hanno raccontato emozioni forti e incertezze, svelando un momento cruciale per la Chiesa. Le testimonianze dei corrispondenti internazionali hanno catturato l'essenza di questa fase di meditazione e attesa.

Nel corso della prima serata del Conclave, testimoni diretti hanno fornito resoconti intensi e ricchi di dettagli, mettendo in luce le emozioni vissute dai cardinali in una fase di meditazione e incertezza prolungata. Le testimonianze raccolte dai corrispondenti internazionali sono state al centro dell’attenzione, narrando una serata in cui ogni istante si è fatto carico . L'articolo Conclave: tensione, votazioni e l’emergere di RobertFrancisPrevost tra Parolin ed Erdo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Conclave: tensione, votazioni e l’emergere di Robert Francis Prevost tra Parolin ed Erdo

