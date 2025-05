Conclave il cardinale Arlindo Gomes Furtado | Prevost? Abbiamo scelto l?uomo di tutti ma non sarà un anti-Trump

Il Conclave ha scelto il Cardinale Arlindo Gomes Furtado, vescovo di Capo Verde, come nuovo Papa. Sebbene sia un uomo avvolto da aspettative globali, non sarà un "antitrump". Discorso aperto sulla sua visione di una Chiesa universale, Furtado invita a riflettere sul tempo giusto per un Papa africano e il significato dell’unità nella diversità.

cardinaleArlindoGomesFurtado, vescovo di Capo Verde, non erano ancora maturi i tempi per un Papa africano? «Per me la Chiesa è universale, il che significa che bisogna trovare.

