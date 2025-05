Concerto Torna ancora melodia

Il concerto "Torna ancora, melodia..." dell'8 giugno 2025 esplora il fascino della melodia nel Novecento cameristico. Attraverso un repertorio che spazia dalla pura tradizione dei maestri della Mitteleuropa a influenze jazzistiche, l'evento promette un'esperienza musicale unica, riscoprendo le sonorità del passato con freschezza e innovazione. Un viaggio emozionante nella storia della musica!

Concerto "Tornaancora, melodia." l'8 giugno 2025. Il Concerto propone un insolito repertorio del Novecento cameristico e pone all’attenzione del pubblico il recupero della melodia: dalla tradizione compositiva più pura di autori della Mitteleuropa ai temi di vaga rimembranza jazzistica di aera. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Concerto "Torna ancora, melodia..."

