Concerto Suona Vivaldi

Il concerto "Suona Vivaldi" si terrà il 24 maggio 2025, con il Quartetto Vivaldiano che esplorerà le Vie del Barocco. Attraverso esecuzioni filologiche, il gruppo metterà in luce le caratteristiche salienti, i diversi stili e le scuole musicali del Seicento europeo, offrendo un affascinante viaggio nella ricchezza di un’epoca storica straordinaria.

