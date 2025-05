Concerti mercati osterie cultura e tradizione | a Castelnuovo è tempo di Fiera di Maggio

A Castelnuovo Rangone è tempo di Fiera di Maggio! Dal 19 al 26 maggio, otto serate imperdibili vi aspettano con concerti dal vivo, mercati, delizie delle osterie e momenti dedicati alla cultura e alla tradizione. L'evento, organizzato dall’amministrazione comunale, promette di essere un'occasione festosa per immergersi nell'atmosfera vibrante del nostro paese.

Dal 19 al 26 Maggio torna la Fiera di Maggio e Castelnuovo Rangone si prepara a otto serate sold out. Concerti dal vivo, mercati, i piatti proposti dalle osterie, gli appuntamenti legati alla cultura e alla tradizione: è tutto pronto per l'evento organizzato dall'amministrazione comunale di.

