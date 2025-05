Conceicao sulla finale | Pressione? Fa parte del contesto Bologna squadra tosta ma noi li affronteremo così

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, l'allenatore del Milan, Sergio Conceicao, ha espresso la propria determinazione. La pressione è parte integrante del contesto, e nonostante la solidità degli avversari, il Milan è pronto ad affrontarli con la massima grinta e strategia. "Siamo concentrati e determinati", ha dichiarato conceicao.

Conceicao, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della finale contro il Bologna Alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, l’allenatore rossonero Sergio Conceicao ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match. sullafinale: «La Pressione fa parte della storia del Milan, è normale in questi grandi club. Pensiamo a domani, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conceicao sulla finale: «Pressione? Fa parte del contesto. Bologna squadra tosta, ma noi li affronteremo così»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Conceicao: "Viviamo di risultati, la pressione in questo club è normale" - Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia contro il Bologna.Avverte più fascino o più il peso. 🔗calciomercato.com

Milan Bologna, Conceicao ha le idee chiare per la finale: due mosse importanti - In vista della finale di Coppa Italia, Conceicao ha in mente due scelte per sbaragliare Italiano e conquistare la coppa ... 🔗spaziomilan.it

Conceição pensa già alla Coppa Italia: "L'unica cosa che conta è vincere un'altra coppa. Futuro? Al momento giusto parlerò" - Il Milan lo fa di nuovo. Ancora una volta il Diavolo di Sergio Conceição ha bisogno di incassare un colpo per saltare alla gola dell'avversario e ribaltare la partita. Il tecnico portoghese ha parlato ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano vince gara 1 finale scudetto - Bologna k -o - all'overtime

Gara 2 si gioca sabato, ancora a Bologna A Bologna non bastano i 16 di Tornike Shengelia e i 14 a testa di Marco Belinelli e Isaia Cordinier.