Sergio Conceicao mette nel mirino un nuovo trofeo per il Milan, auspicando di regalare la Coppa Italia ai tifosi. In un'annata difficile, l'allenatore si prepara a vivere un momento cruciale della stagione, con la finale in programma all'Olimpico. Un successo significherebbe molto per i sostenitori rossoneri, già emozionati per la Supercoppa di gennaio.

ROMA (ITALPRESS) – “Una stagione è fatta di episodi, momenti. Sarà un bel piacere se riusciamo a vincere e regalare il trofeo ai tifosi in un’annata difficile”. Dopo la SuperCoppa di gennaio, Sergio Conceicao sogna un altro trofeo alla guida del Milan. Domani all’Olimpico c’è la finale di CoppaItalia contro il Bologna e “questa pressione fa parte della storia del Milan, la sentiamo ogni giorno. E’ normale in questi grandi club. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, siamo focalizzati su quello, sull’avversario. Dobbiamo essere pronti. In questi mesi non siamo stati costanti come avrei voluto. Possiamo parlare delle tante partite, dei giocatori, ma i tifosi vogliono i risultati. E’ un club storico e loro sono abituati ai risultati. C’è questa voglia di domandare sempre di più ed è normale, dobbiamo accettarlo e pensare a rimanere concentrati sul cosa fare per fare una partita positiva”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Conceicao “Sarebbe bello regalare la Coppa Italia ai tifosi”

