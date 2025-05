Conceicao | Milan un orgoglio Questi colori sono parte della storia italiana

Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro che celebra non solo i successi sportivi, ma anche il profondo legame tra i colori rossoneri e la cultura italiana.

Il Milan di Sérgio Conceição ricevuto in mattinata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: le parole del tecnico 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana”

