Conceicao | La pressione fa parte del Milan Noi viviamo di risultati

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, sottolineando che la pressione è parte integrante del Milan. "Noi viviamo di risultati", ha affermato il tecnico portoghese, pronto ad affrontare la sfida all'Olimpico e a mantenere alta l'attesa per un grande incontro.

Sergio Conceicao si è presentato nella giornata odierna in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha presentato la partita che il Milan disputerà domani contro il Bologna in occasione della finale di Coppa Italia che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.Le parole di ConceicaoSente il peso della pressione? «Peso e pressioni fanno parte del Milan, li sentiamo ogni giorno. In un grande club sono cose normali, ma domani concentriamoci su cosa fare e sull’avversario».Le sembra il suo miglior Milan? «Come risultati sì, i primi tre mesi sono stati molto difficili ma non voglio ripetermi. Noi viviamo di risultati, vogliamo portare molto un risultato positivo che ci darebbe un trofeo e la possibilità di giocare in Europa domani».Che effetto le fa tornare all’Olimpico? «Questo stadio mi ha dato belle soddisfazioni ma ero ancora calciatore, è passato il tempo. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conceicao: «La pressione fa parte del Milan. Noi viviamo di risultati»

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.