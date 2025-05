Conceicao in conferenza | Coppa Italia? Abbiamo voglia di portare a casa un trofeo! La squadra ci crede…

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il tecnico rossonero, Conceicao, ha espresso la sua fiducia. "Abbiamo voglia di portare a casa un trofeo! La squadra ci crede", ha dichiarato in conferenza stampa, trasmettendo l'entusiasmo e la determinazione dei suoi giocatori per l'importante incontro allo Stadio Olimpico di Roma.

Conceicao in conferenza: «CoppaItalia? Abbiamovoglia di portare a casa un trofeo! La squadra ci crede.» Le parole del tecnico rossoneroAlla vigilia di Milan-Bologna, finale di CoppaItalia, in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto in conferenza stampa Sergio Conceicao.SULLA FINALE: «La pressione fa parte della storia del Milan, è normale in questi grandi club. Pensiamo a domani, sappiamo quello che dobbiamo fare. Sarà un avversario diverso rispetto a quello di venerdì».SUL MOMENTO DEL MILAN: «A livello di risultati siamo in un momento positivo, la conoscenza che ho ora della squadra permette di aver fatto un'evoluzione. Noi uomini viviamo di risultati e vogliamo portarne uno positivo nella sfida di domani».trofeo SALVA STAGIONE? – «Sarebbe bello regalare una gioia ai nostri tifosi, sembriamo arrabbiati, ma non Abbiamo paura, Abbiamo la voglia di conquistare un trofeo.

