Conceiçao fa melina prima di Milan-Bologna | “Non dirò mai chi gioca Pressione? Dev’essere abitudine”

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, mantiene il riserbo sulle scelte di formazione. "Non è giusto dirlo a voi, nemmeno i calciatori lo sanno", afferma, sottolineando l'importanza della partita. "Non vedo paura, ma uno spirito combattivo pronto a affrontare questa sfida decisiva per la stagione."

Il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, nasconde il Milan: "Non è giusto dire a voi chi gioca, non lo sanno nemmeno i calciatori". Poi sulla gara che può cambiare il senso di una stagione intera: "Non vedo paura o Pressione, ma lo spirito e la concentrazione di chi vuole vincere. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.