Conceicao al Quirinale | Guidare il Milan è motivo di grande orgoglio

Sérgio Conceição, allenatore del Milan, ha avuto l'onore di essere ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un momento emozionante che sottolinea quanto guidare il club rossonero rappresenti un motivo di grande orgoglio per il tecnico, testimone di una storia calcistica prestigiosa e ricca di successi.

Il Milan di Sérgio Conceição ricevuto in mattinata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: le parole del tecnico 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Conceicao al Quirinale: “Guidare il Milan è motivo di grande orgoglio”

