Con Papa Leone XIV alle radici della Dottrina sociale della Chiesa | cosa dice la Rerum Novarum

Con l'elezione di Papa Leone XIV, il richiamo alla figura di Leone XIII e alla sua enciclica Rerum Novarum diventa centrale. Questo documento fondamentale getta le basi della dottrina sociale della Chiesa, affrontando le sfide sociali ed economiche del suo tempo, e continua a offrire spunti di riflessione per le questioni contemporanee legate alla giustizia e alla dignità umana.

L’elezione al soglio pontificio di Robert Francis Prevost, con il nome di Leone XIV, ha inevitabilmente richiamato all’attenzione dei mass media la figura di Leone XIII, il PapadellaRerumNovarum – si è detto e scritto da più parti. Nella stragrande maggioranza dei casi non si è però andati oltre un generico richiamo, fino ad arrivare a declinare il testo con le lotte alle disuguaglianze globali, con il generico rispetto degli ultimi, fino ad arrivare a toccare le politiche migratorie e l’emergenza climatica.In realtà il motivo di fondo dell’enciclica emanata da Leone XIII, il 15 maggio 1891, così come specificato in premessa era la “questione operaia”, con particolare attenzione ai rischi del conflitto sociale e alle sue cause determinate dai mutati contesti socio-economici: “. i portentosi progressi delle arti e i nuovi metodi dell’industria; le mutate relazioni tra padroni ed operai; l’essersi accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà; il sentimento delle proprie forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo, e l’unione tra loro più intima; questo insieme di cose, con l’aggiunta dei peggiorati costumi – si legge in premessa all’enciclica – hanno fatto scoppiare il conflitto”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it