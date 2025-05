Con One UI 8 la funzione Now Brief potrebbe acquistare la voce

Con One UI 8, la funzione Now Brief di Samsung potrebbe ricevere un importante aggiornamento: l'integrazione della voce. Le ultime indicazioni suggeriscono che il team di sviluppatori stia lavorando per rendere questa funzionalità ancora più interattiva e utile per gli utenti. Scopriamo insieme le potenzialità di questa innovazione.

Stando a quanto emerge da One UI 8, pare che il team di sviluppatori del colosso coreano sia al lavoro su un miglioramento di Now BriefL'articolo Con One UI 8 la funzione Now Briefpotrebbeacquistare la voce proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Con One UI 8 la funzione Now Brief potrebbe acquistare la voce

Ulteriori approfondimenti disponibili online

One UI 8 avrà una nuova funzione per nascondere le immagini private? - L'apertura del programma beta di One UI 8 è prevista a partire da questo mese, almeno secondo le ultime indiscrezioni, tanto che alcune informazioni su quelle che saranno le funzionalità della piattaf ... 🔗hdblog.it

One UI 8 avrà una nuova funzione per nascondere le immagini private? - L'apertura del programma beta di One UI 8 è prevista a partire da questo mese, almeno secondo le ultime indiscrezioni, tanto che alcune informazioni su quelle che saranno le funzionalità della ... 🔗informazione.it

Samsung “allargherà” una funzione non molto popolare con la One UI 8 - La funzione RAM Plus di Samsung sarà ampliata con l'arrivo della One UI 8 e di Android 16: ecco cosa sappiamo. 🔗tuttoandroid.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Sims 4 annuncia una funzione per l'orientamento sessuale

EA e Maxis hanno annunciato un altro passo avanti per rendere The Sims 4 ancora più inclusivo delle esperienze realmente vissute.