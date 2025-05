Comunita’ internazionale accoglie con favore accordo commerciale raggiunto tra Cina-USA

La comunità internazionale esprime soddisfazione per l'accordo commerciale congiunto tra Cina e Stati Uniti, intravedendo opportunità positive per l'economia globale. Questo intesa potrebbe segnare un passo significativo verso la stabilità economica e la cooperazione internazionale, creando nuovi orizzonti per il commercio e il dialogo tra le due potenze. Scopri di più nel video collegato.

La Comunita’internazionaleaccoglie con favore l’accordocommercialeraggiunto ieri tra Cina e Stati Uniti ed e’ ottimista sul fatto che sara’ positivo per l’economia globale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma617224461722442025-05-13comunita-internazionale-accoglie-con-favore-accordo-commerciale-raggiunto-tra-Cina-usa Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Comunita’ internazionale accoglie con favore accordo commerciale raggiunto tra Cina-USA

