Comune sciolto e voti della camorra | Posso aiutarti con gli appalti Il business delle preferenze comprate nei rioni

Nel 2021, le elezioni amministrative a Caserta sono state segnate da un inquietante condizionamento del voto, con il coinvolgimento di esponenti del clan camorristico. L’ex vice sindaco Emiliano Casale e l’ex assessore Massimiliano Marzo avrebbero ricevuto supporto illecito, evidenziando il drammatico intreccio tra politica e criminalità nei rioni, dove le preferenze sono diventate merce di scambio.

Nel 2021, in occasione delle elezioni amministrative a Caserta, si sarebbe verificato un “condizionamento del voto” con “l’apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico” all’ex vice sindaco Emiliano Casale e all’ex assessore Massimiliano Marzo. Lo scrive il ministro dell’Interno. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Comune sciolto e voti della camorra: "Posso aiutarti con gli appalti". Il business delle preferenze comprate nei rioni

Su questo argomento da altre fonti

Sciolto per camorra il Comune di Caserta: accertati gravi condizionamenti della criminalità organizzata - Tra le accuse, quella di voti comprati da imprenditori legati ai clan ... continuerò a sostenere la nostra voce con lo stesso impegno». Caserta non è l'unico Comune sciolto nella seduta del Consiglio ... 🔗ilvescovado.it

Caserta, comune sciolto per camorra - Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Comune di Caserta per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La decisione è arrivata su proposta del ministro dell ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com

Caserta, la decisione del Viminale: sciolto il Comune per infiltrazioni camorristiche - La stessa decisione anche per i consigli comunali di altre tre realtà: Aprilia nel Lazio, Badolato e Casabona in Calabria Il Viminale ha sciolto il Comune ... soldi e voti, a diversi imprenditori ... 🔗leggo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stampante 3D alimentare: può diventare un elettrodomestico di uso comune?

Immaginate di portare a tavola un dolce o un antipasto dal design un po' insolito, ma perfetto in ogni dettaglio.