Comune di Baronissi | Anna Petta | Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone

Nel comune di Baronissi, la sindaca Anna Petta esprime la sua ferma condanna contro i continui attacchi sessisti ricevuti dal consigliere Picarone. "Non permetterò mai che il mio ruolo venga svilito da offese sessiste", afferma con determinazione, sottolineando la necessità di difendere la dignità e il rispetto nel panorama politico.

La Sindaca AnnaPetta: “Non permetterò mai che il mio ruolo venga svilito da offese sessiste”“Sono costretta, con rammarico ma con determinazione, a prendere una posizione pubblica di fronte a una serie di gravi e sistematici attacchi personali, sessisti e delegittimanti che da tempo subisco da parte del Consigliere comunale Marco Picarone. Un comportamento che non solo offende me come persona e come Sindaca, ma rappresenta un affronto alla città e al Comune che democraticamente rappresento e a tutte le donne che ogni giorno, con dedizione e capacità, ricoprono ruoli di responsabilità. Trovo inaccettabile, oltre che profondamente offensivo, che nel 2025 si debba ancora assistere a scene in cui una Sindaca, eletta con largo consenso popolare (oltre il 72%) appena undici mesi fa, venga pubblicamente descritta come una figura ‘di facciata’. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Baronissi: la Sindaca Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” - “Sono costretta, con rammarico ma con determinazione, a prendere una posizione pubblica di fronte a una serie di gravi e sistematici attacchi personali, ... 🔗zon.it

Baronissi, la denuncia della sindaca Petta: "Io vittima di attacchi sessisti da parte del consigliere Picarone" - "Non permetterò che il mio ruolo sia svilito da offese personali e pregiudizi di genere" afferma la prima cittadina ... 🔗salernotoday.it

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: Via libera al nuovo regolamento per i contributi economici - La Sindaca Anna Petta e l’assessora alle politiche sociali Maria Chiara Barrella: “Un cambio di passo per il welfare ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anna Foglietta è Franca Rampi in Alfredino: Una donna che ha combattuto la pornografia del dolore

Fanpage ha intervistato l'attrice Anna Foglietta, che nella serie Alfredino – Una storia italiana, su Sky e NOW il 21 e 28 giugno, interpreta Franca Rampi, la mamma del bambino morto dopo la caduta in un pozzo a Vermicino, nel 1981.