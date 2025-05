Comprare casa a Bologna Mazzini-Fossolo è fra i quartieri più ricercati d’Italia

Comprare casa a Bologna Mazzini-Fossolo è un'opportunità irripetibile, poiché è uno dei quartieri più ricercati d'Italia. Questa città, rinomata per la sua vivibilità, offre un mix unico di storia, cultura e servizi. Con la sua ricca offerta culturale, una posizione strategica e servizi efficienti, Bologna rappresenta la scelta ideale per chi cerca qualità della vita.

Bologna è da sempre considerata una delle città più vivibili d’Italia per una combinazione di fattori storici, culturali, sociali ed economici.La città, che è polo universitario, ha dalla sua un’offerta culturale vastissima, una posizione strategica, servizi sanitari efficienti, trasporti pubblici capillari, un buon equilibrio tra dimensione urbana e vivibilità. Per non parlare dell’offerta gastronomica. Non stupisce, dunque, che ben il 30% dei quartieri più ricercatid’Italia nelle compravendite immobiliari si trovi nella città di Bologna. I dati sono stati presentati da Idealista.I quartieri più richiesti d’Italia per ComprarecasaÈ Roma a conquistare tutte le posizioni del podio nella classifica nazionale dei quartieri più richiesti d’Italia:Roma quartiere Prati (indice di domanda relativa 8,3);Roma quartiere Garbatella-Ostiense (6,99;Roma quartiere Prenestino (6,8). 🔗Leggi su Quifinanza.it