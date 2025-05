Compie gli anni l' attore che ha saputo scrollarsi di dosso il ruolo da idolo delle teenager rimanendo sempre credibile Oggi è tra i volti più ricercati dai registi di tutto il mondo

Oggi Robert Pattinson festeggia 39 anni, un attore che ha saputo emanciparsi dal suo passato da idolo delle teenager, conquistando il rispetto di Hollywood. Ex di Kristen Stewart, Pattinson è ora ricercato dai registi per la sua versatilità e talento. Celebre per il suo ruolo di Edward Cullen nella saga di Twilight, ha costruito una carriera impressionante.

Sono trentanove le candeline sui cui soffia Oggi Robert Pattinson. Ex storico di Kristen Stewart, l’attore inglese Oggi è uno dei nomi più rispettati di Hollywood. Diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo del vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight, nel corso degli anni ha costruito una carriera fatta di scelte coraggiose e interpretazioni fuori dagli schemi. Sì, Robert Pattinson ha dimostrato infatti di essere molto più di un’icona per teenager. Kristen Stewart, il body dell’audacia alla première di “Love Lies Bleeding” X Leggi anche › Twilight Compie 10 anni. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Compie gli anni l'attore che ha saputo scrollarsi di dosso il ruolo da idolo delle teenager rimanendo sempre credibile. Oggi è tra i volti più ricercati dai registi di tutto il mondo

Approfondimenti da altre fonti

Robert Pattinson compie 39 anni. Dal successo con Twilight al tradimento di Kristen Stewart e la timidezza: «Cerco di stare lontano dalle persone» - Martedì 13 maggio 2025 Robert Pattinson spegne 39 candeline. L'attore britannico ha conquistato il cuore del grande pubblico nel 2007, vestendo i panni del vampiro Edward Cullen nella ... 🔗msn.com

Harvey Keitel compie 86 anni: cinque film da non perdere in streaming - Harvey Keitel compie 86 anni, celebrando una carriera di oltre cinquant'anni con cinque film iconici in streaming, tra cui "Taxi Driver" e "Lezioni di piano", che evidenziano le sue straordinarie coll ... 🔗ecodelcinema.com

Cristiano Ronaldo compie gli anni: il 10 Maggio è la giornata delle leggende - Nato a Funchal, sull’isola portoghese di Madeira, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro è uno dei calciatori più forti e famosi della storia del calcio moderno. Conosciuto per la sua dedizione, la sua d ... 🔗supereva.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bungie - Destiny 2: Oltre la Luce da oggi disponibile

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce e Stagione della Caccia; la nuova gara al primato mondiale premier? la squadra che per prima completer? l?incursione della Cripta di Pietrafonda.