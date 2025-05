Como | lucchetti divelti e ingressi forzati la polizia trova tre senzatetto nell’ex stamperia

Como, 13 maggio 2025 – Una pattuglia della Squadra Volante ha scoperto tre senzatetto rifugiati in un ex stamperia, forzando l'ingresso sigillato da una catena e un lucchetto. La situazione di degrado e abbandono del luogo solleva preoccupanti interrogativi sulla sicurezza e sul benessere dei più vulnerabili in città. Gli agenti stanno ora indagando sull'accaduto.

Como, 13 maggio 2025 – L’ingresso dell’ex stamperia era stato chiuso con una grossa catena e un lucchetto, la porta piombata. Ma ieri mattina una pattuglia della Squadra Volante transitando per via Grandi, ha notato che tutto era stato forzato, la cancellata e la porta erano aperte.Gli agenti si sono quindi introdotti nell’edificio, esplorando i cinque piani, fino a individuare tre uomini che avevano ricavato un alloggio, e che stavano dormendo su materassi vecchi e giacigli di fortuna: due ghanesi di 32 e 34 anni e un diciannovenne della Guinea, unico incensurato, tutti senza fissa dimora. I tre sono stati portati in Questura e identificati, successivamente denunciati per invasione di edifici e terreni, mentre la loro posizione amministrativa sarà valutata dall’ufficio immigrazione della Questura, per emettere gli ulteriori provvedimenti che saranno ritenuti adeguati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como: lucchetti divelti e ingressi forzati, la polizia trova tre senzatetto nell’ex stamperia

