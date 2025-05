Como calcio e beneficenza | presentato il Memorial Franco Chignoli a casa Zambrotta

Il Memorial Franco Chignoli, presentato a Casa Zambrotta, si trasforma da torneo giovanile locale a un evento internazionale in meno di quattro anni. Con l'edizione più ricca fino ad ora, omaggia Olivier Chignoli, che ha voluto onorare la memoria del padre, ex dirigente sportivo, attraverso la passione per il calcio e la beneficenza.

Da torneo giovanile di provincia a torneo-evento internazionale in meno di quattro anni. Il MemorialFrancoChignoli si avvia verso il fischio d’inizio e ad oggi si presenta come l’edizione più ricca di sempre. Ideato da Olivier Chignoli nel 2022 per omaggiare il padre, ex dirigente sportivo, ospiterà il 24 e il 25 maggio a Casnate con Bernate, all’interno del centro sportivo Eracle dell’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta, ben 12 società professionistiche - categoria “Pulcini 2° anno” - con la presenza per la prima volta di quattro club stranieri: F.C. Bayern München, F.C. Schalke 04, Leeds United F.C.,Olympique De Marseille, A.C. Milan, A.S. Roma, F.C. Empoli, F.C. Inter, F.C. Juventus, F.C. Torino, Atalanta Bergamasca calcio, Como 1907.La parte sportiva continua a crescere sopra il terreno fertile della beneficenza, vero filo conduttore dell’intera manifestazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, calcio e beneficenza: presentato il Memorial Franco Chignoli a “casa” Zambrotta

