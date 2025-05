Commercianti in ginocchio per colpa dei cantieri via libera ai ristori fino a 10 mila euro

Ristori fino a 10.000 euro per i commercianti in difficoltà a causa dei cantieri in centro, in particolare nell'area del Vaticano. Questa misura mira a sostenere le attività che hanno registrato perdite significative durante i lavori giubilari. Una boccata d'ossigeno per un settore già provato dalla crisi economica.

Un ristoro per coprire i mancati incassi dovuti ai cantieri. I Commercianti che operano attorno all’area del Vaticano potranno ricevere fino a 10milaeuro dal Campidoglio. Una cifra che dipenderà da quante perdite hanno subito per colpa dei lavori giubilari.ristori per i cantieriÈ quanto. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Commercianti in ginocchio per colpa dei cantieri, via libera ai ristori fino a 10 mila euro

Ne parlano su altre fonti

I commercianti di via Roosevelt:: "Lavori infiniti" - altrimenti si rischia di mettere in ginocchio intere attività. Molte lamentele circa i disagi che ha creato il cantiere, peraltro, arrivano non solo dai commercianti ma anche sia da chi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Piazza della Palma, i commercianti scrivono a ditta e direttore dei lavori: “Vogliamo la verità” - A dichiararlo è Giandomenico Torella, a nome dei commercianti di piazza ... della gestione disastrosa del cantiere, alla quale si è data la colpa di qualunque cosa, per giustificare l ... 🔗grossetonotizie.com

Estorsioni ai commercianti per conto del clan, 5 arresti - Avrebbero consumato estorsioni a danno di piccoli imprenditori e commercianti del territorio ... aveva ricevuto una richiesta estorsiva in un cantiere edile di Arzano e si sono sviluppate mediante ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altroBei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.