Commerciante stroncata dalla malattia si era sposata due giorni prima

...la cerimonia, semplice ma carica d'emozione, si è svolta tra lacrime e sorrisi, un momento di pura felicità prima della drammatica svolta. La comunità di Marina di Pietrasanta si unisce al dolore della famiglia, ricordando la forza e il coraggio di una donna che ha affrontato con dignità una battaglia difficile, vivendo intensamente i suoi ultimi giorni.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 13 maggio 2025 – L’ultima gioia gliel’hanno regalata le amiche organizzando su due piedi le nozze con il suo amato compagno Roberto. Sapevano che purtroppo le sue condizioni erano progressivamente peggiorate a causa del brutto male di cui soffriva da circa un anno. E così venerdì si sono presentate all’ospedale “Versilia”, dov’era ricoverata da un mese, hanno chiamato il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci per celebrare i fiori d’arancio e quel giorno l’amore eterno ha avuto il sopravvento sui pensieri più cupi facendo trionfare la vita nonostante il destino avesse preso un’altra strada. Due giorni dopo, domenica mattina, Lorella Landi ha chiuso gli occhi per sempre. Con la fede al dito, con l’animo sereno di chi ha dato tanto al prossimo e con la consapevolezza che quell’ultimo regalo d’amore potevano farglielo solo persone a cui aveva voluto tanto bene e che non la dimenticheranno mai. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commerciante stroncata dalla malattia, si era sposata due giorni prima

