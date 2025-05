Comincia la bonifica dall’amianto Rimozione a Cascina Portesana

Inizia la bonifica dall'amianto a Cascina Portesana, dopo la mappatura dei siti a rischio. La rimozione segna un passo fondamentale per garantire la sicurezza della comunità. "Siamo soddisfatti di questo risultato", afferma Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente, sottolineando l'impegno costante per un ambiente più sano e sicuro.

Dopo la mappatura dei siti a rischio, Comincia la bonificadall’amianto: via alla Rimozione da CascinaPortesana, a Trezzo scatta l’operazione sicurezza. "Siamo soddisfatti di questo risultato – dice Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente –. È frutto di un impegno costante e silenzioso, nato dal confronto con la proprietà e portato avanti con determinazione. La pulizia rappresenta non solo un’azione di tutela ambientale, ma anche un segnale forte di attenzione al territorio e alla salute dei cittadini. Il primo passo di un percorso più ampio di cura e valorizzazione della città".L’intervento nasce "dal dialogo portato avanti con i titolari", sottolinea l’assessore. La Giunta Torri ha aperto anche un ufficio a disposizione di chi possiede siti da risanare. La certificazione per immobili dove c’è amianto è un obbligo, ma la legge non prevede l’immediata Rimozione a patto che la tipologia di eternit sia messa nero su bianco. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comincia la bonifica dall’amianto. Rimozione a Cascina Portesana

Approfondimenti da altre fonti

Comincia la bonifica dall’amianto. Rimozione a Cascina Portesana - Dopo la mappatura dei siti a rischio, comincia la bonifica dall’amianto: via alla rimozione da Cascina Portesana, a Trezzo ... 🔗msn.com

Energia dall’amianto, con la bonifica nuovi impianti fotovoltaici - A Lendinara, in provincia di Rovigo, un’area contaminata da amianto è stata bonificata e trasformata in un impianto fotovoltaico da 4,1 MW, riducendo le emissioni di CO2. Ecco come ... 🔗quifinanza.it

Bonifica dell’amianto: procedure, normative e soluzioni per una rimozione sicura - La bonifica dell’amianto: i rischi, le normative italiane e i metodi di rimozione sicura di questo materiale, per la quale è fondamentale affidarsi a professionisti per garantire sicurezza e ... 🔗quifinanza.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giulio Regeni : Comincia il processo per l'omicidio a Roma

Oggi comincerà a Roma il processo contro i quattro membri dei servizi di sicurezza egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell'università di Cambridge scomparso il 25 gennaio del 2016, in Cairo , e trovato morto pochi giorni dopo.