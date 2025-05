Come un libro all’aperto L’estate è un bestseller

L'estate si trasforma in un bestseller con la quarta edizione della rassegna letteraria "Come un libro all'aperto", curata da Sandro Franceschetti. Accanto al presidente onorario Marino Bartoletti, protagonista in tre eventi, il programma promette incontri di prestigio, per trascorrere momenti di cultura e condivisione sotto il cielo estivo.

Accanto a quelle col presidente onorario Marino Bartoletti, che sarà presente in ben tre appuntamenti, due da 'intervistatore' e uno da 'autore protagonista', saranno tutte di prestigio le tappe della quarta edizione della rassegna letteraria 'Come un libroall'aperto', presentata ieri dallo stesso Bartoletti, dal sindaco Nicola Barbieri e dal consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli, che vedrà Come protagonisti grandi nomi Come quelli di Natasha Stefanenko, del Duo Idea, di Erica Cassano e di Laura Imai Messina. Con un'affermazione tutta cuore di Bartoletti: "Sono innamorato di questa rassegna. Anche i piccoli comuni possono investire sulla cultura e voi – riferito agli amministratori mondolfesi – lo fate in maniera quasi commovente".Dopodiché Bartoletti ha lanciato il tema scelto per questa quarta edizione: "'Le parole sono possibilità', che racchiudono in sé il potere di creare ponti tra le persone, di aprire nuove prospettive, di cambiare il corso di una giornata o perfino di una vita.

