Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? | visita tematica alla Palazzina cinese

Scoprite il fascino della Sicilia borbonica con una visita alla Palazzina Cinese. Un viaggio nel tempo tra eleganza, tradizioni culinarie e vita quotidiana di un'epoca ricca di storia e cultura. Lasciatevi avvolgere da sapori unici e da un'atmosfera sfarzosa che racconta di dame e gentiluomini, in un'Isola che affascina da secoli.

Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Preparatevi a scoprirlo in un’avventura che vi catapulterà in un’epoca di mode sfarzose, con dame in abiti eleganti e gentiluomini vanitosi. La cucina? Un trionfo di sapori: arancini croccanti, cassate irresistibili e profumi di agrumi nell’aria. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone?: visita tematica alla Palazzina cinese

