Come si elegge il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025

Meccanismi e procedure determineranno il trionfatore dell'Eurovision Song Contest 2025. In questa edizione, i paesi partecipanti si sfideranno in due semifinals, culminando nella grande finale che si svolgerà il 17 maggio. Scopriamo insieme come funziona il processo di votazione che porterà alla proclamazione del prossimo campione musicale europeo.

Roma, 13 maggio 2025 – È arrivato il momento tanto atteso: l’Eurovision SongContest parte questa sera da Basilea con la prima semifinale. La seconda è prevista, invece, per giovedì 15 maggio mentre sabato 17 maggio va in onda la finalissima in cui si eleggerà il vincitore della kermesse. Ma quali sono gli step che portano alla vittoria?Il voto da casaIn ciascuno degli Stati che presentano un rappresentante all’Eurovision il pubblico da casa può esprimere le proprie preferenze. Il limite è solo uno: è possibile votare per qualsiasi concorrente eccetto il rappresentante del proprio Stato. Dal 2023 è possibile votare anche dai Paesi che non hanno un loro rappresentante tra i concorrenti dell’ESC.Dall’Italia, nello specifico, le modalità di voto sono quattro:chiamata da telefono fisso al numero 894. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come si elegge il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025

