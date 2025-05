Come ridurre la resistenza agli antibiotici nelle stalle

La resistenza agli antibiotici rappresenta una sfida crescente nella zootecnia. Il convegno “Dalla stalla alla tavola: il microbioma ambientale degli allevamenti per ridurre l’antibiotico resistenza” del 31 maggio esplorerà l'importanza del microbiota ambientale e delle sue potenzialità nell'ottimizzazione della salute animale, promuovendo pratiche sostenibili e innovative per una zootecnia più responsabile.

“Dalla stalla alla tavola: il microbioma ambientale degli allevamenti per ridurre l’antibiotico resistenza”. Questo il tema del convegno di sabato 31 maggio (ore 16) al del palazzo delle Esposizioni nel corso del quale si parlerà in generale di microbiota ambientale e delle sue applicazioni negli allevamenti, nelle coltivazioni e negli ecosistemi gastronomici. Si tratta di un evento in continuità con il convegno “I batteri buoni. Il microbioma ambientale: pratiche per una igienizzazione efficace”, che si è svolto sempre nell’auditorium del Palazzo il 7 giugno 2024.“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori - è di focalizzare l’utilità di questo approccio per la salute alimentare, il benessere animale, l’abbattimento dell’antibioticoresistenza e dell’inquinamento chimico da disinfettanti la prevenzione efficace delle zoonosi e delle nuove pandemie Come l’influenza aviaria e la peste suina”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Come ridurre la resistenza agli antibiotici nelle stalle“

