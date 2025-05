Come reagire ai dazi USA e salvaguardare il Made in Italy | l’intervista al CEO di BIportal

In un contesto di crescente protezionismo e dazi imposti dagli Stati Uniti, il Made in Italy affronta sfide cruciali. Abbiamo intervistato Claudio Pasqua, CEO di Biportal, per esplorare strategie efficaci per reagire a queste pressioni e salvaguardare l’eccellenza italiana sui mercati globali. Scopriamo insieme le sue intuizioni e prospettive per il futuro dell’export.

Le nuove sfide dell’export: intervista a Claudio Pasqua, CEO di BIportalIn un momento in cui l’economia globale è segnata da tensioni commerciali e incertezze politiche, le piccole e medie imprese italiane si trovano ad affrontare nuove sfide sui mercati internazionali. I dazi del 20% annunciati da Donald Trump hanno riacceso il dibattito sull’export e sulla competitività del Made in Italy.Ne parliamo con Claudio Pasqua, CEO di BIportal (www.BIportal.it) e Direttore di ADI – Agenzia Digitale Italiana e della rivista Interiorissimi (nel Chi è Chi del Design Italiano), imprenditore che da anni lavora al fianco delle PMI italiane per favorirne l’internazionalizzazione e la presenza digitale sui mercati esteri. A settembre la sua rivista sarà presente Come Media partner a GOInternational, La fiera dei Servizi per l’Export. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

