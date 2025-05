Come funzionano i tirocini da 600 euro al Comune di Napoli | 5 ore di lavoro al giorno per un anno

Il Comune di Napoli ha lanciato un programma di tirocini di inclusione sociale, offrendo 860 posizioni retribuite con 600 euro al mese per 5 ore di lavoro al giorno per un anno. I candidati dovranno affrontare colloqui con le Agenzie per il Lavoro per accedere a questa opportunità formativa e lavorativa. Continua a leggere per maggiori dettagli.

Il Comune ha avviato 860 tirocini di inclusione sociale presso le imprese, retribuiti con 600 euro al mese. I candidati faranno colloqui con le Agenzie per il lavoro. 🔗Leggi su Fanpage.it

