Come crescere i giovani Esperti in sala

Scoprire come crescere giovani esperti in sala è fondamentale nel mondo di oggi. Un rinomato esperto italiano di educazione emotiva condividerà la sua visione sulle complesse dinamiche adolescenziali e infantili, offrendo ai genitori suggerimenti pratici per guidare e supportare i propri figli. Un'iniziativa imperdibile che promuove la crescita sana delle nuove generazioni.

Lo sguardo di uno dei maggiori Esperti italiani di educazione emotiva sugli adolescenti di oggi, per capire meglio le dinamiche di quell’età, ma pure quelle dell’infanzia, e per fornire a genitori sempre più spaesati suggerimenti concreti per crescere bambini e ragazzi. È l’iniziativa che si terrà domani alle 21 a Lissone nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, sotto titolo “Lezioni d’amore per un figlio - Preparare i figli alle sfide della vita“: protagonista il noto psicopedagogista, scrittore e divulgatore Stefano Rossi, che spiegherà Come connettersi col cuore di ragazzi e ragazze, imparando a comprendere le oscillazioni emotive, le sfide e le insidie dell’adolescenza, tra bisogno di amicizia, solitudine, amore e desiderio, l’apparenza promossa dai social, il perfezionismo e il labirinto del sentirsi brutti, l’aggressività, l’uso di sostanze, i disturbi del comportamento alimentare. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come crescere i giovani. Esperti in sala

