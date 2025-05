Come affrontare il Decreto Scuola 2025 | guida pratica per dirigenti docenti e personale scolastico Il ciclo di incontri organizzato da Spaggiari

Scopri come affrontare il Decreto Scuola 2025 con la guida pratica organizzata da Spaggiari. Partecipando a un ciclo di incontri condotti dall’avvocato Valerio De Feo, dirigenti, docenti e personale scolastico esploreranno temi cruciali come la digitalizzazione, gli obblighi normativi e la comunicazione con le famiglie, per un retroterra educativo più consapevole e preparato.

Gruppo Spaggiari Parma promuove un ciclo di incontri condotti dall’avvocato Valerio De Feo: focus su digitalizzazione scolastica, obblighi normativi e comunicazione con le famiglieL'articolo Comeaffrontare il DecretoScuola2025: guidapratica per dirigenti, docenti e personalescolastico. Il ciclo di incontriorganizzato da Spaggiari . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Come affrontare il Decreto Scuola 2025: guida pratica per dirigenti, docenti e personale scolastico. Il ciclo di incontri organizzato da Spaggiari - Gruppo Spaggiari Parma promuove un ciclo di incontri condotti dall’avvocato Valerio De Feo: focus su digitalizzazione scolastica, obblighi normativi e comunicazione con le famiglie ... 🔗orizzontescuola.it

Stage già a 15 anni, le opposizioni contro il decreto Pnrr-Scuola: “Troppo giovani, è rischioso” - A lavorare in azienda già a 15 anni. A prevederlo è il decreto Pnrr-Scuola ora all'esame della Commissione Cultura d el Senato. La misura, decisamente innovativa rispetto alla legge attuale che preved ... 🔗repubblica.it

Gioco d’azzardo e scuola: la maggioranza dice no alla prevenzione tra i docenti, esplode la polemica - Leggi le ultime notizie sul giocco d’azzardo e come il Movimento 5 Stelle affronta questa emergenza tra i giovani. 🔗informazionescuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid -19, nuovo decreto dal 7 al 15 Gennaio : Oltre 150mila vaccinati in Italia

Un nuovo decreto con misure anti-Covid in vigore dal 7 al 15 gennaio ha avuto il via libera del CdM nella notte.