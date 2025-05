Comandi per docenti e Dirigenti Scolastici 2025 26 | domande di assegnazione entro il 4 06 NOTA

Il Ministero dell’Istruzione ha promulgato la nota 71700 del 9 maggio 2025, delineando le procedure per i comandi di dirigenti scolastici e docenti per l’anno scolastico 2025/26. Le richieste di assegnazione dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 4 giugno 2025, seguendo le indicazioni specificate nella normativa.

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la NOTA 71700 del 9 maggio 2025, che definisce le modalità per i Comandi dei DirigentiScolastici e del personale docente per l’anno scolastico 202526. Le domande di assegnazione devono essere presentate entro le ore 23:59 del 4 giugno 2025. La normativa si riferisce all’articolo 26, comma 8 della legge . Comandi per docenti e DirigentiScolastici202526: domande di assegnazioneentro il 406 NOTA Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

