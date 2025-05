Coltellate nel rione il 50enne si difende | Mi hanno aggredito Il giudice non gli crede e lo spedisce ai domiciliari

Rocco Belardo, 50 anni, è stato arrestato dopo un accoltellamento avvenuto nella serata di domenica in piazza Cavour, nel rione Tescione a Caserta. Nonostante la sua difesa, secondo cui sarebbe stato aggredito, il giudice Daniela Vecchiarelli non ha creduto alla sua versione e ha disposto gli arresti domiciliari.

