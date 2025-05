Colpo Napoli la trattativa è già ai dettagli | ad un passo il primo colpo dell’estate!

Il Napoli si prepara a un'estate ricca di sorprese, con il direttore sportivo Manna che ha già definito un'importante trattativa. A pochi passi dall'ufficialità del primo acquisto, la squadra prosegue la sua corsa verso lo Scudetto, mantenendo alta l'attenzione sul mercato per rafforzarsi ulteriormente. La situazione si fa sempre più avvincente.

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, il DS Manna avrebbe chiuso un colpo molto importante. La stagione del Napoli prosegue al meglio, con gli azzurri che sono in corsa per lo Scudetto a due giornate dal termine del campionato. La situazione è molto delicata, ancor più dopo il pareggio interno contro il Genoa. Ora, però, la squadra non può piangere sbagliare e Antonio Conte lo sa. Intanto, però, è doveroso lavorare anche su altri scenari, su tutti il mercato. Attraverso quest’ultimo verranno decisi gli obiettivi del club, il quale è volenteroso di creare una squadra competitiva. Non a caso, il DS Manna avrebbe già scelto il primo obiettivo.Sudakov ad un passo dal Napoli: trattativa ai dettagli!Il Napoli è pronto a battere il primocolpo estivo. Sebbene la sessione di calciomercato non sia ancora iniziata, tra le file azzurre c’è la voglia di anticipare la concorrenza. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo Napoli, la trattativa è già ai dettagli: ad un passo il primo colpo dell’estate!

