Colpi d' arma da fuoco contro l' auto di una coppia | aperta un' inchiesta sull' intimidazione

Colpi d'arma da fuoco hanno colpito l'auto di una coppia a Porto Empedocle, scatenando un'intervento immediato delle forze dell'ordine. La polizia ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze di questo atto di intimidazione avvenuto in contrada Ciuccafa, nel corso della notte. Le indagini si concentrano sulle motivazioni di questo episodio inquietante.

Colpi d'arma da fuococontro l'auto, una Dacia Duster, di una coppia. È accaduto, nelle scorse notti, in contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. Ad indagare sull'intimidazione è la polizia che, nottetempo, è accorsa sul posto e s'è occupata di tutti i rilievi necessari. È dall'inizio dello scorso. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Colpi d'arma da fuoco contro l'auto di una coppia: aperta un'inchiesta sull'intimidazione

