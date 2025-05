Cologno ex Torriani Officine Mak e sindaco Il patto per la rinascita | Una piccola CityLife

A vent'anni dalla chiusura della storica legatoria Torriani, Colonia si prepara a una nuova era con il progetto di rinascita firmato Officine Mak e il sindaco. L'ex area industriale, con oltre 40mila metri quadri, punta a trasformarsi in una piccola CityLife, rinnovando l'identità del territorio e valorizzando il suo potenziale.

Esattamente vent’anni dopo la dismissione della storica legatoria, l’ex Torriani si prepara a rinascere. Era il 2005 quando in corso Roma oltre 40mila metri quadri restarono vuoti, dopo la chiusura della fabbrica. Da allora fu un susseguirsi di progetti faraonici - come quello firmato dall’architetto Giancarlo Marzorati - che non videro mai la luce, curatele fallimentari, aste ed esposti all’Ats per la presenza di amianto. Una storia travagliata che si è conclusa ieri mattina, in Villa Casati, con la firma della convenzione urbanistica tra il Comune e Officine Mak, la società che ha acquistato i terreni nel 2020.Dopo un lungo percorso, che ha portato a una profonda revisione del progetto, pubblico e privato sono pronti a partire con il piano di rigenerazione urbana, che trasformerà l’ex legatoria in un futuristico complesso residenziale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cologno, ex Torriani. Officine Mak e sindaco. Il patto per la rinascita: "Una piccola CityLife"

