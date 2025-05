Colloqui Russia-Ucraina a Istanbul Trump | Potrei esserci anch’io Zelensky | Venga anche Putin

I colloqui di pace tra Russia e Ucraina, in programma a Istanbul il 15 maggio, potrebbero vedere anche la partecipazione del presidente statunitense Donald Trump. Zelensky invita Putin a unirsi alle trattative, aprendo a un possibile dialogo tra le nazioni. Trump ha espresso interesse, ma le sue aspettative rimangono incerte.

anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe partecipare ai Colloqui di pace tra Russia e Ucraina che dovrebbero tenersi dopodomani, giovedì 15 maggio, a Istanbul, in Turchia. “Non so dove sarò giovedì, ho così tanti incontri, ma stavo pensando di andarci. C’è una possibilità , immagino, se penso che le cose possano accadere”, ha dichiarato ieri Trump, che nei prossimi giorni visiterà Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar per il suo primo viaggio all’estero dall’inizio del suo secondo mandato (eccezion fatta per la visita-lampo in occasione dei funerali di Papa Francesco). Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha confermato che potrebbe fare una deviazione in Turchia qualora ritenesse “che possa essere utile”. “Penso che l’incontro di giovedì in Turchia tra Russia e Ucraina possa dare un buon risultato”, ha aggiunto Trump. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Colloqui Russia-Ucraina a Istanbul, Trump: “Potrei esserci anch’io”. Zelensky: “Venga anche Putin”

