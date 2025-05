Colloqui Istanbul Kiev | Zelensky parlerà solo con Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà a colloqui a Istanbul, dove discuterà esclusivamente con Vladimir Putin. La dichiarazione, rilasciata dal consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, evidenzia la ferma posizione dell'Ucraina di dialogare solo con il leader russo, evitando interazioni con altri funzionari, per affrontare la crisi in corso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non parlerà con nessun altro funzionario russo, a parte il presidente russo Vladimir Putin, a Istanbul questa settimana. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak come riporta The Kyiv Independent, spiegando che i Colloqui con rappresentanti di livello inferiore sarebbero inutili. Zelensky ha invitato Putin ai Colloqui di pace. 🔗Leggi su Imolaoggi.it