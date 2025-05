Colloqui in Turchia Putin | Chi pianifica punizioni contro di noi è deficiente Zelensky | Sanzioni se rifiuta l' incontro Trump | In Turchia va Rubio

Giovedì, Istanbul sarà teatro di importanti colloqui di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Mentre il Cremlino insiste sul riconoscimento dei nuovi territori russi, Trump si mostra ottimista per buoni risultati. Intanto, l'Ucraina, rappresentata da Zelensky, lancia critiche a chi minaccia sanzioni e attribuisce deficienze a chi pianifica punizioni.

Il Cremlino: "I negoziati devono riconoscere i nuovi territori russi"; Trump: "Mi aspetto buoni risultati" Giovedì avranno luogo, ad Istanbul, i Colloqui di pace tra le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti. Per Mosca sono attesi Lavrov e Ushakov, mentre per Kiev è sicura la presenza d

